Muere un Hombre durante un Ataque Armado en una Carretera de Puebla; Hay Otro Lesionado

La mañana de este martes 7 de abril de 2026 se registró un ataque armado sobre la carretera estatal Tecamachalco-Xochitlán a la altura de la comunidad de Pino Suárez.

Como resultado de la balacera ocurrida sobre este tramo carretero se reportó el fallecimiento de un hombre, mientras que otro resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

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Muere un hombre durante ataque armado en carretera Tecamachalco-Xochitlán de Puebla

Un hombre muerto y otro herido fue el saldo de un ataque directo ocurrido este martes sobre la carretera estatal Tecamachalco–Xochitlán antes de llegar a la comunidad de Pino Suárez.

Los primeros reportes indican que sujetos armados abrieron fuego contra los tripulantes de una camioneta para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Las personas quienes transitaban por la vía carretera llamaron a los números de emergencia del municipio de Tecamachalco, por lo que corporaciones se movilizaron al lugar del ataque.

La camioneta terminó con varios impactos de bala. Foto: Juan M.

Personal de Protección Civil municipal brindaron atención prehospitalaria a las víctimas. En el lugar confirmaron la muerte de uno de los hombres y, al otro, lo trasladaron a un hospital.

Las víctimas viajaban en una camioneta color arena, la cual quedó sobre la cinta asfáltica con varios impactos de bala. Policías municipales acordonaron el lugar mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla llevó a cabo el levantamiento de cadáver.

Detienen a sujeto por muerte de una mujer en Tecamachalco, Puebla

El pasado 6 de abril fue detenido un sujeto identificado como Marco "N", presunto responsable del delito de homicidio calificado, durante una agresión con arma de fuego que provocó una persecución entre particulares en Tecamachalco, Puebla.

Se Desata Persecución y Balacera entre Particulares en Tecamachalco, Puebla

El Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tecamachalco (SSC) confirmó que como parte del seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, donde una persona perdió la vida por una bala perdida, se logró el arresto del hombre.

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Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ