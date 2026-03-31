Se Desata Persecución y Balacera entre Municipios de la Zona Conurbada de Puebla

Este martes 31 de marzo de 2026 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) de Cuautlancingo, aseguraron a tres masculinos señalados por los delitos de detentación de vehículo con reporte de robo, portación de arma de fuego, delitos contra la salud y lo que resulte.

Los hechos se registraron sobre Prolongación Morelos, a la altura del fraccionamiento Villas Manzanares, en la inspectoría de Nuevo León, del municipio antes mencionado, donde los elementos fueron alertados sobre una camioneta color verde, con reporte de robo.

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Detienen a tres sujetos durante persecución entre Cuautlancingo y San Pedro Cholula, Puebla

Al ubicar la unidad, los oficiales se acercaron para entrevistarse con el conductor, quien se encontraba acompañado de dos masculinos; sin embargo, el sujeto aceleró la marcha y lanzó el vehículo contra los elementos, dándose a la fuga, lo que derivó en una persecución.

Con el apoyo de otra unidad, se les dio alcance en inmediaciones de Santa Bárbara Almoloya, junta auxiliar de San Pedro Cholula, donde los tres masculinos descendieron del vehículo e intentaron huir a pie hacia terrenos baldíos.

Durante la persecución, el conductor, identificado como José “N”, de 26 años de edad, sacó un arma de fuego y realizó disparos en contra de los oficiales. Ante esta agresión, los elementos repelieron el ataque hasta neutralizarlo y detenerlo. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde se reporta estable.

En tanto, los otros dos masculinos, identificados como Omar “N” y Ricardo “N”, también fueron asegurados. Al realizarles una inspección, se les encontraron envoltorios que contenían una sustancia blanca con características similares a la droga conocida como cristal.

Los sujetos fueron detenidos en terrenos baldíos de San Pedro Cholula. Foto: SSC Cuautlancingo

Detenidos en San Pedro Cholula, Puebla, son integrantes de una banda dedicada al robo de vehículo

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) por los delitos antes mencionados y lo que resulte, bajo la carpeta de investigación FGEP/CDI/CGEIRV/R VEH MERCANCÍA - I/003464/2026, donde se determinará su situación legal.

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Cabe señalar que de acuerdo a información de inteligencia los masculinos presuntamente pertenecen a una banda de robo de vehículos en la zona metropolitana, además de contar con antecedentes penales.

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Con información de N+

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