Sale del Hospital Responsable de la Muerte de una Mujer por Bala Perdida en Puebla

Fue detenido un sujeto identificado como Marco "N", presunto responsable del delito de homicidio calificado, durante una agresión con arma de fuego que provocó una persecución entre particulares en Tecamachalco, Puebla.

El Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tecamachalco (SSC) confirmó que como parte del seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, donde una persona perdió la vida, se logró la detención del sujeto.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, fue en el Boulevard 9 Oriente y Avenida Juárez a la altura del Parque Manuel Ávila Camacho donde los ocupantes de los vehículos protagonizaron la agresión, la noche del sábado 28 de marzo.

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Las autoridades que el conflicto derivó en la volcadura de un automóvil, con daños a terceros y cuatro personas que resultaron lesionadas, quienes fueron trasladadas al hospital.

Trascendió que la víctima era una mujer ajena a los hechos, quien perdió la vida tras ser alcanzada por una bala perdida.

Aseguran a Marco "N" luego de haber permanecido hospitalizado en Puebla

El sitio fue acordonado por elementos de la Marina y Policía Estatal, mientras paramédicos auxiliaron a los lesionados. La Policía Municipal mantuvo un operativo para localizar a presuntos responsables quienes huyeron del sitio.

Marco "N" permaneció bajo atención médica, y posteriormente fue trasladado mediante un operativo coordinado para continuar con las diligencias correspondientes ante la autoridad competente.

El traslado se llevó a cabo en coordinación con instancias de seguridad, garantizando en todo momento el debido proceso y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

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Con información de N+

JAPR

