Reportan Balacera y Percance Vial en Calles del Sur de la Ciudad de Puebla; Esto se Sabe

La tarde de este martes 7 de abril de 2026 se registró una balacera sobre la avenida Constituyentes en la colonia Constitución Mexicana ubicada al sur de la capital poblana.

En el lugar de los hechos, entre las calles Artículo 7 y Artículo 8 se puede apreciar un choque vial entre un automóvil blanco y uno rojo, mismo que se impactó con un poste. Presuntamente el siniestro está relacionado con el ataque armado.

Reportan balacera en la colonia Constitución Mexicana de Puebla

Fue aproximadamente a las 15:00 horas de este martes que supuestamente se registró una balacera sobre la avenida Constituyentes en la colonia Constitución Mexicana de la ciudad de Puebla.

Al sitio donde ocurrieron las detonaciones con arma de fuego llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla para abanderar la zona e iniciar con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento las autoridades no han reportado si por este presunto ataque armado al sur de la ciudad de Puebla existen personas lesionadas o si hay sujetos detenidos.

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Balacera en carretera Tecamachalco-Xochitlán de Puebla deja un muerto

Un hombre muerto y otro herido fue el saldo de un ataque directo ocurrido este mismo martes sobre la carretera estatal Tecamachalco–Xochitlán antes de llegar a la comunidad de Pino Suárez.

Los primeros reportes indican que sujetos armados abrieron fuego contra los tripulantes de una camioneta para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Detienen a Tres Sujetos tras Balacera y Persecución en Zona Conurbada de Puebla

Personal de Protección Civil municipal brindaron atención prehospitalaria a las víctimas. En el lugar confirmaron la muerte de uno de los hombres y, al otro, lo trasladaron a un hospital.

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Con información de N+

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