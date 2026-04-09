Dos Sujetos Roban un Camión y Secuestran al Chofer en Carretera de Puebla

Este jueves 9 de abril de 2026 se dieron a conocer las sentencias de 50 años de prisión contra Benito “N” y Miguel “N” por robar un camión y secuestrar al conductor en la carretera Puebla-Córdoba.

Al realizar una revisión de la unidad, los elementos policiales encontraron un arma de fuego tipo pistola y un inhibidor de señal con ocho antenas, entre otros objetos del delito, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía Federal.

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Detienen a dos sujetos que robaron un camión y secuestraron al chofer en carretera Puebla-Córdoba

Las personas sentenciadas fueron detenidas en 2019, en el kilómetro 006+000 del Camino Nacional San Hipólito-Xalapa, luego de que robaron un camión que transportaba 400 bultos de harina de trigo, en el kilómetro 162+000 de la carretera Puebla-Córdoba.

Al momento de la aprehensión, llevaban a bordo a una persona privada de su libertad y amagada con un arma de fuego, además de un inhibidor de señal con ocho antenas, entre otros objetos del delito.

Sentencian a Benito “N” y Miguel “N” por robo de camión y secuestro exprés en carretera Puebla-Córdoba

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Benito "N" y Miguel "N", por su responsabilidad penal en los delitos de robo de vehículo de transporte de carga federal, ataques a las vías de comunicación en su modalidad de interrumpir comunicaciones, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés y portación de arma de fuego sin licencia.

Policías se Enfrentan a Balazos contra Ladrones de Tráiler en Carretera de Puebla

Posteriormente, tras diversos procedimientos, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, aportó las pruebas contundentes para obtener sentencia condenatoria de 50 años de prisión y multa de 337 mil 960 pesos.

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Con información de N+

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