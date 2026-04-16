Detienen a Sujeto por Transportar Presunto Combustible Ilegal en un Vehículo Robado en Puebla

Este jueves 16 de abril de 2026 se dio a conocer la detención de Joaquín “N” por su presunta responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo en la colonia Moctezuma de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los reportes, el hoy detenido transportaba en un vehículo con reporte de robo sobre la calle 36 Poniente más de 160 litros de combustible sin poder acreditar su legal procedencia.

Detienen a Joaquín “N” por posesión ilegal de hidrocarburo en la colonia Moctezuma de Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, cumplimentó una orden de aprehensión contra Joaquín "N", por su probable participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Elementos de la Policía Municipal recuperaron un vehículo con reporte de robo en la calle 36 poniente, de la colonia Moctezuma, en la capital poblana, y al hacer una revisión de la unidad encontraron tres bidones con 162 litros 79 mililitros de hidrocarburo, de los cuales el conductor no pudo acreditar su legal procedencia.

Joaquín "N" y el hidrocarburo fueron puestos a disposición del fiscal federal, por el delito de su competencia y se solicitó orden de aprehensión en su contra, misma que fue girada por el juez y cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Aseguran Tráiler con Más de Ocho Mil Litros de Gasolina y una Manguera en Puebla

Detienen a presunto narcomenudista en San Juan Huactzinco, Tlaxcala

La FGR a través de la FECOR en el estado de Tlaxcala, obtuvo sentencia condenatoria contra Juan “N”, por acreditar su participación en la comisión del delito de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en recorridos preventivos en el municipio de San Juan Huactzinco, fueron alertados por un vecino sobre un auto con placas foráneas y vidrios polarizados que, presuntamente, vigilaba algunas casas.

Los policías se dirigieron al lugar, localizaron el vehículo y a la persona descrita en el reporte, por lo que realizaron una revisión en la que aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y una bolsa que contenía clorhidrato de metanfetamina y droga conocida como cristal.

El arma, la droga y la persona detenida fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó audiencia de procedimiento abreviado al juez de Control, quien sentenció a Juan “N”, a una pena de ocho años cuatro meses de prisión y el pago de 167 días de multa.

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Con información de N+

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