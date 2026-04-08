Operativo en la México-Puebla: Encuentran Huachicol y Detienen a Chofer de Tráiler
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Elementos de la Guardia Nacional aseguraron huachicol y detuvieron al chofer que lo transportaba en un tráiler, en la México-Puebla
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En el Estado de México (Edomex), agentes de la Guardia Nacional detuvieron al conductor de un tractocamión cargado con 66 mil litros de huachicol, en la México-Puebla.
Noticia relacionada: Hallan Toma de Huachicol en Tlalnepantla; Aseguran 25 Mil Litros de Combustible.
¿Cómo fue la detención del chofer de tráiler?
El operativo se realizó a la altura del kilómetro 040+000 de la carretera federal México-Puebla, los elementos federales, le marcaron el alto al conductor de un tráiler tipo cisterna, por no tener una identificación del material y residuo peligroso que transportaba.
Durante una inspección minuciosa, el operador no pudo demostrar la legal posesión del combustible y fue detenido.
El chofer quedó a disposición del Ministerio Público, junto con el tráiler y los 66 mil litros de huachicol, quien determinará su situación jurídica.
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Con información de N+
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