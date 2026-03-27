Detienen a Sujeto que Iba a Descargar Combustible Presuntamente Ilegal en Gasolinera de Tlaxcala

Este viernes 27 de marzo de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de Héctor “N” por su presunta responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo en el estado de Tlaxcala.

El hoy vinculado era conductor de un tractocamión que transportaba presuntamente combustible ilegal, por lo que fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien inició la carpeta de investigación correspondiente.

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Detuvieron a Héctor “N” cuando iba a descargar huachicol en una gasolinera de Tlaxcala

En atención a una denuncia anónima, en la cual mencionaron que llegaría una pipa de combustible robado a abastecer una gasolinera ubicada en la colonia La Loma Xicoténcatl, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se dirigieron al lugar para establecer vigilancia activa.

Al observar la llegada de un tractocamión con dos tanques acoplados llenos de combustible, los policías le solicitaron al conductor, Héctor "N", los documentos que acreditaran la legal posesión del hidrocarburo y este aseguró que no contaba con ellos.

Vinculan a proceso a Héctor “N” por posesión ilícita de combustible en Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tlaxcala, obtuvo auto de vinculación a proceso contra una persona, por su probable participación en el delito de posesión ilícita de petrolífero.

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Reunidos los datos probatorios contundentes, el fiscal federal los presentó ante el juez de Control, quien vinculó a proceso al imputado por el delito señalado, le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.

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Con información de N+

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