Detienen a Sujeto por Posesión Ilícita de Hidrocarburo en Autopista de Puebla

Este miércoles 25 de marzo de 2026 se dio a conocer la detención de Justiniano “N” por presunta posesión ilegal de hidrocarburo en la autopista Puebla-Córdoba a la altura del municipio de Amozoc.

Inicialmente al imputado se le habían impuesto medidas cautelares que no incluían reclusión, sin embargo no las cumplió por lo que se liberó una orden de aprehensión en su contra.

Noticia relacionada: Aseguran Más de Tres Mil Litros de Combustible durante Cateo en San Martín Texmelucan, Puebla

Detienen a sujeto por posesión ilícita de hidrocarburo en autopista Puebla-Córdoba

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Policía Federal Ministerial, cumplimentó una orden de aprehensión contra Justiniano "N", por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

En el kilómetro 139+000, de la autopista Puebla-Córdoba, en el municipio de Amozoc, elementos de la Policía Federal Ministerial en Puebla, observaron un vehículo tipo tractocamión con el motor en marcha, sobre el acotamiento sin el abanderamiento correspondiente y sin placa de circulación en el semirremolque, por lo que se acercaron para hacer una inspección.

Durante la revisión, las autoridades se percataron de que transportaba hidrocarburo, por lo que solicitaron la documentación que acreditara su legal origen, y al no contar con esta, el imputado y otra persona fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

El fiscal federal obtuvo de la autoridad judicial, medidas cautelares, sin embargo, el imputado no cumplió con estas por lo que, a petición de la Fiscalía Federal, Justiniano "N" fue declarado sustraído de la acción de la justicia y el juez giró orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Aseguran más de nueve mil litros de huachicol en Xicotepec de Juárez, Puebla

El pasado 24 de marzo el Ministerio Público de la FGR obtuvo de un juez federal, autorización para la ejecución de una orden de cateo, en una gasera que, al parecer, operaba de manera ilegal en el camino a San Antonio, municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla.

El fiscal federal con el apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos de la institución, Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Estatal, Protección Civil y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), ejecutaron la orden de cateo, en donde aseguraron a tres personas y más de nueve mil litros de hidrocarburo.

Cateo de Inmueble Usado como Punto de Venta Ilegal de Gas LP en Tepeaca, Puebla

Además, las autoridades aseguraron tres vehículos, dos de ellos tipo pipa que contenían cinco mil 12 litros de hidrocarburo, dos tanques estacionarios con aproximadamente cuatro mil 300 litros de hidrocarburo y diversos documentos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ