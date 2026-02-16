Catean Inmueble donde Presuntamente se Ocultaba "El Bukanas", Líder Criminal en Puebla

Este domingo 15 de febrero de 2026 fue cateado un domicilio de la comunidad El Paredón en Chignahuapan, Puebla, donde presuntamente se escondía un líder criminal identificado como Roberto "N", alias "El Bukanas".

El arresto fue posible gracias a una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de una persona generadora de violencia y la presunta posesión de narcóticos en el lugar, lo que permitió desarrollar actos de investigación para ubicar el domicilio.

Catean inmueble donde se ocultaba Roberto “N” “El Bukanas”, líder criminal en Chignahuapan, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizó un cateo en un inmueble por delitos contra la salud, ubicado en la localidad de El Paredón, en el municipio de Chignahuapan, donde se presume se resguardaba un sujeto identificado como Roberto “N”, alias “El Bukanas”.

La diligencia se llevó a cabo con la participación de agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), en colaboración con la Secretaría de Marina y Policía Estatal, así como con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, para el desahogo de la diligencia correspondiente.

De acuerdo con las indagatorias, en el inmueble presuntamente se resguardaba “El Bukanas”, señalado como generador de violencia en la región del Triángulo Rojo, relacionado con delitos contra la salud, posesión y venta ilegal de hidrocarburos, así como con homicidios de tres agentes investigadores.

Aseguran armas de alto calibre, un vehículo y droga durante cateo en El Paredón

Durante la intervención se aseguraron 12 armas largas, dos lanzagranadas, dos granadas, cargadores abastecidos, un chaleco balístico, una bolsa con sustancia granulada con características similares al cristal con un peso aproximado de kilo y medio, además de un vehículo.

El inmueble quedó asegurado y los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

