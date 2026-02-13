Una Mujer y Tres Hombres Asaltaban a Transeúntes con Pistola y Cuchillos de Puebla

En horas recientes fueron detenidos cuatro sujetos por su presunta responsabilidad en el delito de robo a transeúntes, en la Colonia Bosques de San Sebastián de Puebla capital.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) actuaron en reacción a un robo con violencia, logrando capturar a tres hombres, una mujer y un adolescente.

Noticia relacionada: Persiguen a Sujeto Armado después de una Balacera en Calles de Puebla

Arrestan a tres adultos y un menor de edad por robo con violencia en Bosques de San Sebastián

A través un despliegue territorial del operativo Unidos Por Ti, implementado en la zona norte, Policía de la Ciudad lograron asegurar a Marco Antonio “N”, de 46 años de edad y Araceli “N” de 32 años de edad, quien cuenta con registros por los delitos de robo de vehículo, privación ilegal de la libertad y robo agravado.

Además, también fue arrestado Axel Alejandro “N” de 24 años de edad, con registros por los delitos de robo calificado y de autopartes, y un adolescente menor de edad cuya identidad no es revelada.

Momento del Intento de Asalto a Conductor de Uber en Ciudad Judicial

Recuperan artículos robados a transeúntes tras detención de cuatro presuntos asaltantes en Puebla

Durante la intervención se recuperó una réplica de arma de fuego, dos armas punzocortantes, dos teléfonos celulares, dos carteras, dos gorras, una mochila y un automóvil.

Fueron aseguradas las armas y artículos robados durante el operativo. Foto: X @SSC_Pue

Las cuatro personas detenidas junto con los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR