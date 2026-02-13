Fuerte Incendio en Coronango Genera Columna de Humo en Puebla

La tarde de este viernes 13 de febrero, están reportando un incendio de llantas y pastizal entre Misiones de San Francisco y San Francisco Ocotlán a un costado de la autopista Puebla–Tlaxcala.

El siniestro ha generado una enorme columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda, en inmediaciones de los municipios de Coronango y Cuautlancingo.

Quema de llantas y pastizal se sale de contron en inmediaciones de Coronango

Cuerpos de emergencia laboran en la zona y se recomienda evitar la zona por la presencia de una densa columna de humo. Trasciende que la propiedad en llamas sería un centro de reciclaje.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio cerca de la autopista Puebla-Tlaxcala, en territorio de la junta auxiliar de Coronango en Puebla.

Con información de N+

JAPR