Se Incendia Predio de una Empresa Telefónica en Junta Auxiliar de Puebla

La noche de este jueves 5 de febrero de 2026 se registró un incendio en un predio de la calle 124-B Poniente, de San Sebastián de Aparicio, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades municipales, que fueron quienes sofocaron las llamas, el domicilio siniestrado pertenece a una empresa telefónica de alcance nacional.

Se incendia predio de una empresa telefónica en San Sebastián de Aparicio, Puebla

Fue aproximadamente a las 19:00 horas de este jueves que se registró fuego al interior de un predio ubicado en la calle 124-B Poniente ubicado en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.

Elementos de Protección Civil perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, fueron quienes atendieron el reporte y acudieron al lugar para sofocar las llamas.

Con la aplicación de técnicas de combate al fuego, el incendio fue controlado, mientras que las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas por este siniestro.

Sofocan incendio forestal en Conjunto Haras de Amozoc de Mota, Puebla

El pasado 3 de febrero se registró un incendio forestal en inmediaciones del Conjunto Haras perteneciente al municipio poblano de Amozoc de Mota.

Al lugar del siniestro llegaron elementos de Protección Civil del Estado de Puebla, Policía Estatal Bomberos y Protección Civil Municipal de dicha demarcación para evitar que se propagara a las viviendas aledañas.

Incendio Forestal Deja Seis Hectáreas Afectadas de Pasto y Vegetación en Chalchicomula de Sesma, Puebla

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas y el incendio quedó sofocado en su totalidad durante la madrugada del jueves 4 de febrero.

