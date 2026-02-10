Combaten un Incendio Forestal en Bosque de Vicente Guerrero, Puebla
Hasta el momento el incendio forestal reportado en la zona boscosa del municipio poblano de Vicente Guerrero se mantiene activo.
La tarde de este martes 10 de febrero de 2026 se registró un incendio forestal en el bosque del municipio poblano de Vicente Guerrero, ubicado en la Sierra Negra de la entidad.
Al lugar llegaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, de la Secretaría de Medio Ambiente e incluso militares para combatir las llamas, ya que el siniestro aún se mantiene activo.
Combaten un incendio forestal en zona boscosa de Vicente Guerrero, Puebla
Fue aproximadamente a las 14:00 horas de este martes que se registró un incendio forestal en la zona boscosa del municipio de Vicente Guerrero, en la Sierra Negra de Puebla.
En el lugar del siniestro se encuentran combatiendo las llamas elementos de Protección Civil estatal y municipal, de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Las autoridades también mantienen el monitoreo permanente y trabajo interinstitucional para la mitigación del riesgo y así el incendio forestal quede sofocado al cien por ciento.
Se incendian casi 200 vehículos en predio de Tzompantepec, Tlaxcala
El pasado 7 de febrero un fuerte incendio consumió decenas de vehículos al interior de un corralón de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ubicado en el municipio de Tzompantepec en Tlaxcala.
En el predio con dimensión de varias hectáreas de metros cuadrados se almacenaban 184 automóviles y motocicletas con más de 10 años de antigüedad pertenecientes a lo que fue la Procuraduría General de Justicia.
Debido al siniestro, participaron de forma oportuna elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como de los municipios de Tzompantepec y Apizaco; el incendio fue contenido y controlado.
