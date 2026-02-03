Combaten un Incendio Forestal en Conjunto Habitacional de Amozoc, Puebla

La noche de este martes 3 de febrero de 2026 se registró un incendio forestal en inmediaciones del Conjunto Haras perteneciente al municipio poblano de Amozoc de Mota.

Al momento se encuentran en el lugar del siniestro elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, en conjunto con Policía Estatal Bomberos y Protección Civil Municipal de Amozoc.

Combaten incendio forestal activo en Conjunto Haras de Amozoc, Puebla

Fue alrededor de las 20:00 horas de este martes que se registró el incendio forestal a un costado del Conjunto Haras, zona habitacional del municipio de Amozoc de Mota.

En el lugar del siniestro se encuentran en estos momentos elementos de Protección Civil del Estado de Puebla, Policía Estatal Bomberos y Protección Civil Municipal de dicha demarcación para evitar que se propague a las viviendas aledañas.

Debido a la tamaño del área que se encuentra en llamas y que no ha podido ser mitigado, las autoridades aún no revelan la cantidad de hectáreas dañadas ni la existencia de personas lesionadas.

Incendio forestal consume seis hectáreas en Chalchicomula de Sesma, Puebla

La mañana de este martes brigadistas de Medio Ambiente atendieron un incendio forestal en el paraje Cerro de la Concepción del municipio poblano de Chalchicomula de Sesma.

Con apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Protección Civil llevaron a cabo labores de combate, control y liquidación total del fuego.

Incendio Forestal Deja Seis Hectáreas Afectadas de Pasto y Vegetación en Chalchicomula de Sesma, Puebla

El siniestro afectó aproximadamente seis hectáreas de pasto y vegetación, sin riesgo para la población, no se reportaron personas lesionadas. El área quedó sin condiciones de peligro.

