Detienen a Dos Presuntos Narcomenudistas en San Martín Texmelucan, Puebla

Este viernes 13 de febrero de 2026 fueron detenidos dos presuntos narcomenudistas durante el cateo de un inmueble en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

Durante la diligencia en el domicilio ubicado en la unidad habitacional Paseos de la Hacienda fueron asegurados casi 80 envoltorios con presunta droga y casi 100 cartuchos útiles de arma de fuego.

Detienen a dos narcomenudistas y catean inmueble en San Martín Texmelucan, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) implementó, con apoyo interinstitucional, acciones operativas en San Martín Texmelucan, logrando desmantelar un inmueble utilizado para actividades de narcomenudeo; además, detuvo en el lugar a Óscar “N” y Marco Antonio “N”, presuntamente en posesión de diversas dosis de estupefacientes y cartuchos útiles.

En seguimiento a denuncias por presuntas actividades ilícitas en el domicilio ubicado en la calle El Manzano número 379, de la Unidad Habitacional Paseos de la Hacienda, en el referido municipio, se recabaron diversos datos de prueba, a través de los cuales se solicitó y obtuvo la orden de cateo correspondiente.

Durante la diligencia, realizada con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), se logró el aseguramiento de 52 envoltorios con la droga conocida como cristal, 21 envoltorios con marihuana, dos básculas grameras y 98 cartuchos útiles calibre .22.

Las personas, el inmueble y los indicios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público quien continuará con las indagatorias correspondientes.

Aseguran hotel usado para la venta de droga en Tetela de Ocampo, Puebla

Este viernes se llevó a cabo un operativo con apoyo interinstitucional en el municipio de Tetela de Ocampo, donde fue desarticulada una banda presuntamente integrada por Emma “N”, supuesta líder, así como Javier “N” y José Alfredo “N”.

Derivado de diversas denuncias anónimas, la FGE realizó labores de inteligencia que permitieron identificar el Hotel San José como punto de venta y distribución de droga en la región, por lo que se solicitó y obtuvo la orden de cateo correspondiente.

En coordinación con la Defensa, la Guardia Nacional y la SSP Puebla, se desahogó la diligencia en el lugar ubicado en calle 5 oriente, de la colonia Centro del municipio antes referido, donde fueron asegurados 80 envoltorios con la droga conocida como cristal, 15 envoltorios con marihuana y una báscula digital tipo gramera.

