Detienen a Seis Presuntos Narcomenudistas en Tlaxcala; Uno Disparó contra la Policía

Este viernes 13 de febrero de 2026 fue dada a conocer la vinculación a proceso de seis personas presuntamente dedicadas al narcomenudeo, detenidos en el municipio tlaxcalteca de Nanacamilpa.

Durante los arrestos, uno de los hoy vinculados al percatarse de la presencia de elementos policiales accionó su arma de fuego contra ellos para intentar sin éxito evitar su captura.

Detienen a seis presuntos narcomenudistas en Nanacamilpa, Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso para Alexis "N", Adriana "N", Ángel "N", Jesús "N", Jorge "N" y Brandon "N", por su probable participación en los delitos de contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, delincuencia organizada, portación de armas de fuego, cartuchos y de cargadores, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

En días pasados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la FGR, al realizar investigaciones de campo en Nanacamilpa, Tlaxcala, observaron en el exterior de un inmueble a Alexis “N”, que vestía ropa táctica y portaba un chaleco balístico y que, al percatarse de la presencia de los elementos, probablemente realizó una detonación de arma de fuego en su contra.

Posteriormente, esta persona fue detenida en flagrancia, y en la acción también se aseguró a Adriana "N", Ángel "N", Jesús "N", Jorge "N" y Brandon "N", así como ropa táctica, chalecos balísticos, narcótico, cargadores, cartuchos y un arma de fuego.

Trasladan a los seis detenidos en Tlaxcala a un Cefereso en Michoacán

En audiencia, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó datos de prueba contundentes para obtener del juez la vinculación referida, prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con las autoridades, los seis vinculados a proceso quedaron internos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 17, "CPS Michoacán", a donde fueron trasladados tras su detención.

