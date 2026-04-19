Catean Covacha que Operaba como Fonda de Comida en Puebla por Presunto Narcomenudeo

Autoridades de los tres órdenes de gobierno catearon una covacha ubicada sobre el Periférico Ecológico a la altura de la autopista México-Puebla.

En el dispositivo participaron agentes ministeriales, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías estatales.

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Investigan presunto narcomenudeo en covacha que operaba como fonda de comida en Puebla

Las fuerzas de seguridad inspeccionaron el lugar que funcionaba como fonda de comida para operadores de carga.

Reportes extraoficiales, señalan que las diligencias estarían relacionadas a una investigación por presunto narcomenudeo, aunque serán las autoridades quienes den a conocer los detalles de la movilización.

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Agentes ministeriales colocaron sellos de aseguramiento al negocio. Hasta el momento no han informado si hubo personas detenidas.

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Con información de N+

JAPR