Aprehenden a un Sujeto por Presunto Secuestro en la Sierra Norte de Puebla

El pasado viernes 17 de abril de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Arturo “N”, presunto responsable del secuestro de una persona en el municipio poblano de Xicotepec de Juárez.

El hoy detenido de 43 años de edad, tras participar en la privación de la libertad de su víctima, habría realizado llamadas telefónicas a sus familiares para exigir una suma de dinero a cambio de su liberación.

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Detienen a Arturo “N” por secuestro en Xicotepec de Juárez, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de contra de Arturo “N”, alias “Ángel Arturo”, “José Arturo” o “José Ángel”, de 43 años, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado en el municipio de Xicotepec de Juárez.

El 5 de junio de 2010, la víctima se encontraba en su domicilio cuando un grupo de personas armadas ingresó al lugar, la agredió y la privó de la libertad, trasladándola con rumbo al municipio de Huauchinango. Posteriormente, familiares recibieron llamadas telefónicas en las que se exigía el pago de una suma de dinero a cambio de su liberación.

Derivado de estos hechos, la autoridad judicial libró la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada el 14 de abril de 2026 por reclusión, en el Centro Penitenciario de Xicotepec de Juárez. El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial, ante quien rendirá su declaración conforme a derecho.

Detienen a Iván “N” por secuestro exprés en San Pedro Cholula, Puebla

El pasado 16 de abril la FGE Puebla logró la detención de Iván "N" de 33 años de edad, señalado por el delito de secuestro exprés agravado para cometer un robo de más de 60 mil pesos y extorsión, esto en el municipio de San Pedro Cholula.

El 8 de julio de 2025, Iván "N" mandó a sus acompañantes a que privaran de la libertad a la víctima, la cual fue amagada con un arma de fuego y obligada a ubicar al administrador.

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Bajo amenazas, los agresores lograron sustraer dinero en efectivo el cual daba un total de 68 mil 72 pesos, además forzaron la renuncia del encargado del mercado “Cosme del Razo". Luego de estos momentos de tensión, dejaron a la persona en libertad.

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Con información de N+

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