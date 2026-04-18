Padres de Familia se Manifestaron Afuera de Escuela con "Cuarto Oscuro" en Puebla; Esto Pidieron

La mañana del sábado 18 de abril de 2026, madres y padres de familia del Colegio Carrusel Magone, ubicado en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, se manifestaron de manera pacífica para exigir el regreso a clases presenciales.

Los inconformes colocaron mantas a las afueras del plantel y pidieron que los alumnos de preescolar y primaria concluyan el ciclo escolar en las aulas y no bajo la modalidad en línea.

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Padres de alumnos del Colegio Carrusel Magone de Puebla piden clases presenciales

Los padres aclararon que su postura es voluntaria y sin presión de la institución. También reconocieron que existe una denuncia en curso, pero subrayaron que hasta el momento no hay responsabilidades determinadas por la autoridad.

Pidieron que el caso se investigue con seriedad, imparcialidad y apego a derecho. Señalaron que, de comprobarse alguna irregularidad, se sancione conforme a la ley; pero también exigieron que, si no hay delito, se eviten señalamientos sin pruebas.

Aseguraron que, desde su experiencia, no han detectado situaciones que pongan en riesgo a sus hijos, y afirmaron que el plantel ha mantenido un entorno seguro.

Finalmente, hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla para que analice la situación y permita la pronta reanudación de clases presenciales, ante el impacto académico y emocional que ha generado la suspensión.

Padres piden el regreso a clases presenciales en el Colegio Carrusel Magone. Foto: Cortesía Genaro Zepeda

Hallan “cuarto oscuro” en el Colegio Carrusel Magone de Ignacio Romero Vargas, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que inició cuatro investigaciones por hechos con apariencia de delito en agravio de niñas y niños, ocurridos al interior del Colegio Carrusel Magone, ubicado en la colonia Independencia, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

El caso cobró mayor relevancia luego de que padres de familia lo hicieran viral en redes sociales, donde evidenciaron la existencia de una puerta que conectaba una recámara con una vivienda contigua.

Investigan Presuntas Agresiones contra Cuatro Niños en Escuela con "Cuarto Oscuro" de Puebla

De acuerdo con los testimonios, los menores identificaban este espacio como “el cuarto oscuro”, donde presuntamente eran castigados, además de señalar posibles abusos.

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Con información de Genaro Zepeda

GMAZ