Fiscalía Investiga Presuntos Abusos contra Cuatro Niños en "Cuarto Oscuro" de Escuela en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó este jueves que inició cuatro investigaciones por hechos con apariencia de delito en agravio de niñas y niños, ocurridos al interior del Colegio Carrusel Magone, ubicado en la colonia Independencia, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

De acuerdo con la autoridad, una de las carpetas se encuentra en integración y ya se realizó la entrevista multidisciplinaria a la víctima, con el acompañamiento del Sistema Estatal DIF para garantizar su protección y evitar su revicitmización.

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Las primeras indagatorias, junto con el testimonio de la madre, apuntan a la posible comisión de hechos de índole sexual, por lo que la menor fue canalizada a programas de contención emocional.

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El caso cobró mayor relevancia luego de que padres de familia lo hicieran viral en redes sociales, donde evidenciaron la existencia de una puerta que conectaba una recámara con una vivienda contigua.

De acuerdo con los testimonios, los menores identificaban este espacio como “el cuarto oscuro”, donde presuntamente eran castigados, además de señalar posibles abusos.

Los padres también denunciaron que esta conexión entre el plantel y la vivienda nunca fue notificada por la dirección a las familias del preescolar y primaria Colegio Carrusel Magone.

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Tras la difusión del caso, la Fiscalía recibió dos denuncias más relacionadas con hechos ocurridos en el mismo plantel, las cuales ya son investigadas. Ante esta situación emitieron un comunicado.

Las autoridades aseguran que las diligencias continúan bajo el principio del interés superior de la niñez, con el objetivo de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades. Mientras tanto, las clases en el colegio permanecen suspendidas.

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Con información de Genaro Zepeda

MCS