Denuncian Recámara Oculta Dentro de Escuela en Puebla donde Presuntamente Castigaban Niños

Madres y padres de familia de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, del municipio de Puebla, acusan a la directora del Colegio Carrusel Magone de mantener dentro de la institución un cuarto, donde presuntamente se aplican castigos a menores de edad.

Este hecho fue descubierto por los padres de familia tras una denuncia pública que circuló entre los tutores de los alumnos, lo que generó alarma por la seguridad de los escolares.

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Exhiben cuarto oscuro y oculto en escuela preescolar y primaria en Puebla

Tras ser localizado este cuarto y confirmar que en él vivía al menos una persona, la directora determinó solicitar un camión de mudanza antes de la media noche y vaciarlo, pese a la oposición de los padres de familia.

De este hecho ya tienen conocimiento el área jurídica de la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación de Desarrollo Educativo, asimismo, este martes acudirán ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para iniciar la querella correspondiente.

Investigan presunto cuarto de castigo ubicado en escuela de Ignacio Romero Vargas, Puebla

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) inició una investigación por el hallazgo de una recámara oculta en el plantel preescolar privado Carrusel Magone, ubicado en la colonia Independencia de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

Lo anterior, ante las demandas de padres de familias que exigen una explicación por el inmueble que conecta directamente con uno de los salones de clases.

Suspenden clases presenciales en Colegio Carrusel Magone de Ignacio Romero Vargas

La SEP en Puebla inició las indagatorias priorizando la integridad de los menores de edad que asisten a la escuela preescolar y primaria de la junta auxiliar.

Durante el desarrollo de la investigación, los estudiantes recibirán las clases a distancia, garantizando el seguimiento puntual, y garantizar la seguridad y los derechos de las y los estudiantes.

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Con información de Ehécatl Mello

JAPR