Mujer Fue Reaprehendida por Presuntamente Despojar a una Persona de su Vehículo en Tlaxcala

El pasado jueves 16 de abril de 2026 se dio a conocer la reaprehensión de Agustina “N”, presunta responsable del despojo de vehículo a una persona en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con las autoridades, la hoy detenida incumplió con la medida cautelar de firma periódica mensual, misma que le permitía continuar con su proceso legal en libertad.

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Reaprehenden a Agustina “N” por despojo de vehículo en Tlaxcala

Elementos de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de reaprehensión en contra de Agustina “N”, por incumplir las medidas cautelares impuestas por un Juez Penal, dentro del proceso que enfrenta por el delito de despojo en la entidad tlaxcalteca.

De acuerdo con los hechos, la imputada despojó a la víctima de su vehículo, motivo por el cual fue presentada la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tlaxcala.

Tras ser consignada ante la autoridad judicial, se le dictó la obligación de firmar periódicamente; sin embargo, al incumplir con esta medida, se ordenó su reaprehensión. Cabe destacar que las autoridades tlaxcaltecas no especificaron cómo se llevó a cabo el despojo del vehículo contra la persona agraviada.

Detienen a Nayeli “N” por despojo de locales en el Mercado Morelos de Puebla

El pasado 12 de marzo se dio a conocer la detención de Nayeli “N”, alias “La Blanca y/o La Güera” como presunta operadora de un grupo delictivo en el Mercado Morelos en la capital poblana.

La hoy detenida era la encargada de operar la distribución de estupefacientes y estaría relacionada en actividades como privación ilegal de la libertad, cobros de piso y despojo de locales en dicho establecimiento, así como en la organización de bloqueos y manifestaciones en vialidades principales.

Nayeli "N" Fue Detenida por Presunto Cobro de Piso y Despojo de Locales del Mercado Morelos en Puebla

La intervención que se registró en la colonia 10 de Mayo de la ciudad de Puebla, permitió asegurar un arma de fuego, cartuchos útiles, envoltorios con sustancias ilícitas, dinero en efectivo y un vehículo con placas de Tlaxcala.

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Con información de N+

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