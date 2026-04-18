Ataque Armado Deja Dos Hombres Muertos y Uno Lesionado en Tehuacán, Puebla

En el municipio poblano de Tehuacán un ataque armado dejó dos hombres sin vida y uno más gravemente herido. Los hechos ocurrieron sobre la calle Morelos, entre Sonora y Chihuahua, en la colonia México Sur.

Los peritos localizaron entre 15 y 20 casquillos percutidos en la escena, lo que confirmó la intensidad del ataque. Elementos de la policía municipal, estatal y del Ejército Mexicano acordonaron la zona.

Dos hombres fueron asesinados durante ataque armado en Tehuacán, Puebla

Tres hombres consumían bebidas alcohólicas afuera de una tienda la noche del viernes 17 de abril de 2026, cuando sujetos a bordo de una motocicleta llegaron y abrieron fuego contra ellos sin mediar palabra.

De acuerdo con los primeros reportes los agresores dispararon en al menos 20 ocasiones en un ataque directo, lo que provocó pánico entre los vecinos.

Uno de los hombres murió en el lugar. Los paramédicos de Cruz Roja trasladaron a otro lesionado a un hospital, pero falleció minutos después de su ingreso. Una tercera víctima se trasladó por propios medios a un nosocomio, donde permanece en estado grave.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizó el levantamiento de los cuerpos e inició la investigación. Las autoridades señalan que el ataque armado podría tratarse de un ajuste de cuentas.

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Atacan a balazos vivienda en colonia Lomas del 5 de Mayo en Puebla

Durante la madrugada del pasado 16 de abril un comando armado rafagueó una casa y después incendió dos vehículos en la calle 42 Norte, esquina Ignacio Zaragoza de la Colonia Lomas del 5 de Mayo de la capital de Puebla.

Disparan contra una Casa y Prenden Fuego a Dos Camionetas en Puebla

Al escuchar las detonaciones de arma de fuego se tiraron al suelo y protegieron a los menores de edad. Después los delincuentes huyeron y dejaron más de 20 casquillos percutidos sobre la vía pública.

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Con información de Genaro Zepeda

GMAZ