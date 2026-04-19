Última Hora: Reportan Balacera en Mercado Morelos de Puebla con Saldo de Tres Heridos

Una importante movilización policial generó el reporte de una balacera al interior del Mercado Morelos de Puebla, que dejó como saldo al menos tres personas con heridas por impactos de bala.

Según primeros reportes, la mañana de este domingo 19 de abril un comando armado irrumpió en el centro comercial y disparó contra tres hombres, de los cuales dos presentan heridas de gravedad.

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Atacan a balazos a tres hombres dentro del Mercado Morelos de Puebla

Trasciende que el tercer hombre lesionado fue privado de la libertad tras el ataque armado en el Mercado Morelos. La camioneta en la que fue trasladado contra su voluntad fue abandonada en la zona, por lo que se presume que fue transbordado a otro vehículo durante el escape con rumbo desconocido.

En el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en atención al reporte, y se espera la llegada de ambulancias para el traslado de los dos lesionados.

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Con información de N+

JAPR