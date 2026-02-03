SCJN Invalida Reglamento de Tepic que Prohibía Corridas de Toros y Peleas de Gallos

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el reglamento municipal de Tepic, Nayarit, que prohibía de manera absoluta espectáculos con animales, como las peleas de gallos y la tauromaquia.

Hoy, 3 de febrero de 2026, los ministros discutieron diversos asuntos durante sesión ordinaria del Pleno, entre ellos la declaratoria general de inconstitucionalidad solicitada por la extinta Segunda Sala de la SCJN, respecto al Reglamento de Bienestar Animal para el Municipio de Tepic.

Una mayoría de seis ministros consideró que un reglamento municipal no puede estar por encima de la Ley estatal que permite estas prácticas bajo cierta regulación.

“No estuve de acuerdo”: Lenia Batres

La ministra Lenia Batres informó en sus redes sociales que la mayoría determinó finalmente declarar inconstitucional el artículo 19, fracciones X, XII y XXI del Reglamento, pero refirió que ella no estuvo de acuerdo.

Ese artículo “prohibía corridas de toros, peleas de gallos y cualquier espectáculo que causase sufrimiento, trato indigno y no respetuoso a los animales”, explicó en su publicación en X.

Se trata de la primera resolución posterior a la reforma constitucional que prohíbe el maltrato a los animales de manera absoluta, no condicionada a ninguna ley ni reglamento. No estuve de acuerdo.

En otro mensaje publicado ayer 2 de febrero, Batres Guadarrama explicó que su voto en contra es porque el artículo 4o. de la Constitución prohíbe expresamente “el maltrato a los animales” e impone al Estado mexicano la obligación de “garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales”.

