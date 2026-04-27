Familia Muere Tras Fuerte Choque en Carretera Aguascalientes; Hay Un Menor Grave
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El presunto responsable iba en estado de ebriedad e impactó al coche compacto donde se trasladaba la familia de este menor.
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Han reportado cuatro personas fallecidas y un menor de edad en estado grave de salud tras un fuerte accidente en la carretera Aguascalientes-José María Morelos, a la altura de Cañada Honda.
Así sucedió el accidente
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un coche tipo Sedan manejaba en estado de ebriedad cuando impactó contra un vehículo compacto donde viajaba una familia, causando la muerte de tres de ellos y dejando a un menor en código rojo. Cabe mencionar que el conductor señalado como responsable también perdió la vida en el sitio.
Elementos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área y cerraron la circulación, mientras peritos realizan el levantamiento de indicios para esclarecer las circunstancias del accidente.
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