Mujer Abandona a su Hijo de 2 Años en Gasolinera de Zapopan

Un menor de apenas 2 años, fue abandonado por su madre en la banca de una gasolinera en la colonia Los Robles, en Zapopan. Trabajadores del establecimiento reportaron la emergencia a las autoridades.

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Oficiales de la Comisaría Municipal recibieron el reporte a través del 911, y al entrevistar a el personal y despachadores de la gasolinera, pudieron recabar mayor información del abandono a este menor.

Esto se sabe al momento del pequeño abandonado

De acuerdo con los trabajadores, una mujer llegó hasta una banca de la estación con un bebé en brazos; posteriormente, lo recostó en el lugar y, minutos después, la perdieron de vista. Además, agregaron que previamente la mujer ingresó al baño.

Preocupados, los empleados hicieron entonces el llamado al 911, quedando el pequeñito inicialmente en resguardo de la Comisaría Municipal. Por protocolo, se pidió el apoyo de los servicios médicos municipales, cuyos paramédicos valoraron al niño, mismo que se encontraba en buen estado de salud.

Aplicando los protocolos correspondientes, el pequeño fue trasladado hasta el área de Trabajo Social de la Policía de Zapopan y después a la Cruz Verde Norte, donde posteriormente se pidió mando y conducción de un agente del Ministerio Público.

El menor quedó bajo resguardo de elementos de Ciudad Niñez de la Fiscalía del Estado, quienes ya iniciaron con las investigaciones para dar con el paradero de la madre, de quien se tienen algunas características por las cámaras de vigilancia ubicadas en la gasolinera, donde se aprecia que, sin explicación, dejó abandonado a su hijo.

Abraham Flores Maciel / N+

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