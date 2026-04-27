Paso a Paso: Así Puedes Presentar Tu Declaración Anual Antes del 30 de Abril en Jalisco

El próximo 30 de abril vence el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), trámite que debe realizarse en línea a través del portal oficial.

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Especialistas recordaron que la declaración aplica principalmente para contribuyentes que durante el año obtuvieron ingresos superiores a 400 mil pesos, así como para quienes tuvieron dos o más patrones de manera simultánea o perciben ingresos por honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, plataformas tecnológicas, intereses o dividendos.

¿Qué se necesita para realizar la declaración de impuestos?

Para realizar el proceso, primero es necesario contar con la firma electrónica (e.firma), la cual debe tramitarse previamente en las oficinas del SAT, además del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Una vez dentro del portal del SAT, el sistema despliega las actividades fiscales registradas ante la autoridad, como salarios, arrendamientos, actividades profesionales o dividendos, para que el contribuyente valide la información correspondiente a sus ingresos del año.

“Una vez que ingresaste con tu firma electrónica, se despliega un portal con todas las actividades que están dadas de alta ante las autoridades, ya sean salarios, ya sea arrendamientos, ya sea actividades profesionales, dividendos o demás ingresos. Uno dentro del portal va revisando expresamente todos los ingresos que tuvo durante el año y donde uno lo va validando”, explicó Luis Carlos Pérez, presidente del Colegio de Contadores Públicos.

Posteriormente, el sistema muestra las deducciones personales, las cuales también deben revisarse y validarse. Tras ello, la plataforma determina automáticamente si el contribuyente tiene saldo a favor o saldo por pagar.

En caso de devolución, el SAT contempla un periodo de hasta 40 días hábiles para realizar el depósito correspondiente, para lo cual será necesario proporcionar una CLABE interbancaria. Si el resultado es un saldo en contra, el pago puede efectuarse desde el mismo portal.

Aunque las personas bajo el régimen de sueldos y salarios no siempre están obligadas a presentar la declaración, especialistas recomendaron realizar el trámite para verificar posibles devoluciones de impuestos.

Karina Fuerte / N+

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