Juez Determina Reabrir Investigación Ligada a Joaquín Naasón, Líder de La Luz del Mundo

Este 27 de abril se llevó a cabo en el Penal de Puente Grande, en Jalisco, la continuación de la audiencia de impugnación de recursos contra determinaciones del Ministerio Público, derivadas de la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal en torno al caso de Sóchil Martín, bajo la causa penal 34/2026.

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Durante la audiencia, el juez Juan José Rodríguez Velarde resolvió revocar la determinación de no acción penal emitida por el Ministerio Público en diciembre del año pasado, por lo que la carpeta de investigación relacionada con Joaquín Naasón Merari, líder de la iglesia La Luz del Mundo, será reabierta.

Por otra parte el Ministerio Público Federal solicitó al juez que la audiencia se desarrollara a puerta cerrada, petición con la que estuvieron de acuerdo tanto el defensor de Sóchil como la defensora pública de Joaquín Naasón.

Asimismo, se presentaron tres apoderados legales del señalado, quienes solicitaron asumir la defensa de Naasón; sin embargo, la petición fue rechazada por el juez Juan José Rodríguez Velarde.

Solicitan a prensa desalojar audiencia

Posteriormente, el juzgador solicitó al público y a los representantes de los medios de comunicación abandonar el recinto para continuar con la audiencia de manera privada.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, el juez enfatizó que, hasta el momento, a Joaquín Naasón no se le reconoce el carácter de imputado dentro de la investigación en curso.

Moisés Hernández / N+ Guadalajara

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