Detectan Metales Pesados y Materia Fecal en Agua Potable de Colonias de Guadalajara y Tonalá

De acuerdo con un monitoreo de calidad realizado en el agua potable de Guadalajara y Tonalá, se detectaron metales pesados y materia fecal, específicamente en las colonias El Sauz y Zalatitán.

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Este monitoreo fue hecho por un grupo de personas que forma parte del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y Monitores del Agua Región Valles, el cual señaló que realizó el estudio en un laboratorio privado.

“Eso es un riesgo para la salud porque entonces vamos a encontrar la materia fecal y todos los desechos residuales en el agua potable, muy peligroso. Los resultados que estamos entregando son actuales, son recientes y son verídicos, pues se hicieron con una metodología que está respaldada por asociaciones internacionales y por el ITESO”, dijo José Lira, de la organización civil.

Esta es la respuesta del Siapa ante el monitoreo realizado

Por lo anterior, el titular del Siapa, Ismael Jáuregui Castañeda, mencionó que acudirán a colonias a realizar el análisis a través del laboratorio de la Comisión Estatal del Agua para darle continuidad. Por su parte, la Coprisjal hizo observaciones que tienen que ver con cloración alta.

“En alguna declaración, que estamos atendiendo para que tengamos mejores condiciones de acción. Tan sólo ahorita en la mañana visitamos la zona de acá de Zapopan, la zona del Hospitalito que estaba llegando con una cloración un poco alta”, explicó Jáuregui.

El funcionario recordó a la población que deben lavar sus sistemas de almacenaje de agua una vez al año.

Karina Fuerte / N+

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