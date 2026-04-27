Se Registra Balacera en Estacionamiento de Plaza Comercial de Guadalajara

Una intensa balacera se registró a plena luz del día en las inmediaciones de un concurrido supermercado de la colonia Lomas del Paradero, en Guadalajara, generando alarma entre clientes y trabajadores de la zona.

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La balacera causó pánico entre clientes y trabajadores de la zona

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Revolución, al cruce con Ramón López Velarde, luego de que múltiples reportes al 911 alertaran sobre detonaciones de arma de fuego y la posible presencia de al menos cuatro personas heridas.

Elementos de la Comisaría de Guadalajara arribaron como primeros respondientes; sin embargo, en el sitio no localizaron a personas lesionadas. Lo que sí encontraron fueron al menos 10 casquillos percutidos de arma corta, así como manchas de lo que parecía ser sangre y calzado abandonado, presuntamente de las víctimas.

Dos vehículos terminaron con impactos de bala

De acuerdo con testigos, al menos ocho sujetos armados habrían atacado a un grupo de hombres que se disponían a abordar un vehículo blanco. En el lugar también quedaron dos automóviles con impactos de bala, uno de ellos con un disparo visible en el cofre.

En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a varios individuos subiendo a un hombre robusto, aparentemente herido por arma de fuego, a la cajuela de una camioneta, para después huir del sitio. Según versiones, los agresores escaparon a bordo de motocicletas, pese a la presencia de vigilancia en la plaza.

Tras la agresión, la zona fue acordonada y se desplegó un operativo con fuerte presencia policial. Autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a las víctimas y dar con el paradero de los responsables.

Priscilla Velasco / N+

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