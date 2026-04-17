La Luz del Mundo Mantiene Registro, pero Naasón Joaquín Está Suspendido: Segob

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que la iglesia de la Luz del Mundo mantiene su registro, pero su líder, Naasón Joaquín García, fue suspendido hace meses por el proceso judicial que enfrenta fuera de México.

Durante la conferencia de prensa mañanera de hoy, 17 de abril de 2026, la funcionaria federal fue cuestionada sobre el registro de la iglesia, luego de que se informara que la Fiscalía General de la República (FGR) busca que se reabra el caso de Joaquín García en México.

“La iglesia como tal tiene registro”, respondió la titular de Segob, quien añadió que quien sí está suspendido ante las autoridades correspondientes, es el ministro de culto que estuvo muchos al frente de la iglesia, Naasón Joaquín García.

“Ese sí está suspendido ante la autoridad correspondiente, porque además está purgando una condena fuera de nuestro país; pero ya tiene algunos meses que se ha suspendido”, explicó.

Video: La Luz del Mundo: Recuento del Caso de Naasón Joaquín García y las Acusaciones en su Contra

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spb