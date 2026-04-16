Audiencia de Impugnación en México Contra Naasón Joaquín se Difiere: ¿Cuándo se Retomará?

La audiencia de impugnación del caso contra Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, no pudo avanzar este jueves 16 de abril. La diligencia, que se realizó de forma virtual desde los exteriores del Complejo Penitenciario de Puente Grande, en Tonalá, Jalisco, inició alrededor de las 14:36 horas y concluyó en minutos: ninguna de las dos defensas había podido revisar el expediente.

La audiencia ocurre el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de la República busca reabrir el caso contra el líder religioso en México.

Video: Fiscalía de México Busca Reabrir Caso contra Naasón Joaquín García, Líder de La Luz del Mundo.

Nadie leyó el expediente a tiempo

El juez Juan José Rodríguez Velarde escuchó a ambas representaciones legales: la de una víctima que participó bajo el seudónimo de Isabela, junto con su defensor, y la de la representación asignada a Naasón. Las dos asesorías jurídicas coincidieron en que no habían podido estudiar los tomos de la carpeta de investigación antes de la audiencia.

Los tiempos explican por qué. La defensa de Naasón recibió el tomo de la carpeta apenas el miércoles 15 de abril, un día antes de la diligencia. En el caso de la víctima, el expediente llegó por correo electrónico el domingo 12 de abril. El material comprende dos tomos con al menos 2,516 páginas en total.

Ante esa situación, la defensa de Isabela solicitó formalmente al juez la prórroga.

Video: "Vivir Dentro de la Luz del Mundo, es Vivir en Esclavitud": Testimonios de Víctimas de Naasón Joaquín García.

El caso se retoma el 27 de abril a las 17:15 horas

La audiencia de impugnación quedó reprogramada para el lunes 27 de abril de 2026 a las 17:15 horas. La diligencia se llevó a cabo en una sala separada, de manera virtual. Además de las partes procesales, estuvieron presentes familiares de la víctima y otros exintegrantes de La Luz del Mundo que también tienen causas penales abiertas contra Naasón Joaquín.

Sheinbaum pide reabrir el caso en México

La audiencia de este jueves se enmarca en un momento de mayor presión institucional sobre el expediente mexicano. La presidenta Sheinbaum informó que la fiscal general Ernestina Godoy se acercó a las víctimas y trabaja para revertir el cierre del proceso, que fue ordenado en junio pasado por el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

"Si se revoca el proceso, la fiscalía va a continuar con la investigación y la fiscalía está apoyando para que en efecto se revoque en un ejercicio de la acción penal", declaró la mandataria.

Naasón Joaquín García cumple actualmente una condena de 16 años de prisión en Estados Unidos, luego de declararse culpable en 2022 ante un tribunal de Los Ángeles por abuso sexual de tres menores.

Con información de AP.

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