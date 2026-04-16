Trump Nomina a Doctora Provacunas para Dirigir los CDC, ¿Revés para Antivacunas?

Donald Trump nominó a Erica Schwartz para ser la próxima directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). La doctora, quien es provacunas, es exsubdirectora general de Salud Pública.

Este nombramiento representaría un revés para los activistas antivacunas que han apoyado al presidente, incluido su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

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