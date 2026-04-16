¿Hubo Explosión en Tula Hoy? Pemex Informa sobre Incidente en Refinería Miguel Hidalgo

Lo que en un inicio se reportó como una explosión en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, fue en realidad un conato de incendio que se controló de inmediato, sin heridos ni daños a las instalaciones, según informó este jueves Petróleos Mexicanos.

Lo que se vio desde afuera

El incidente se intensificó en redes sociales luego de que, alrededor de la 1:05 de la tarde, se reportó un fuerte estruendo acompañado de una densa columna de humo negro visible desde los alrededores de la planta.

Las imágenes que circularon mostraban el humo elevándose sobre la refinería, lo que llevó a especular sobre una explosión de mayor magnitud.

¿Qué dijo Pemex sobre el incidente en Tula?

La empresa petrolera precisó que el evento se originó en el área HDR o Hidros de la refinería y que, pese a la apariencia del humo, el conato fue atendido y sofocado con rapidez.

Según el reporte de Pemex, no hay registro de personas lesionadas ni afectaciones a la infraestructura de la planta.

Una semana después del incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas

El incidente en Tula ocurre apenas una semana después de que, el 9 de abril de 2026, un incendio en una bodega de almacenamiento de coque de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, movilizara a más de 150 elementos de emergencia.

Video: Sigue Investigación para Determinar Qué Causó el Incendio en la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

En ese caso, el fuego fue sofocado alrededor de las 18:25 horas con la intervención del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias Sur (GRAME SUR), la Secretaría de Marina y Protección Civil estatal y municipal, sin que se reportaran lesionados.

Al día siguiente, Pemex informó que la planta operaba con normalidad y que equipos multidisciplinarios, coordinados por el director general Víctor Rodríguez Padilla, continuaban analizando el origen de las causas del siniestro.

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CT