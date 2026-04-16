Israel y Líbano Acuerdan Tregua: ¿A Qué Hora Inicia y Cuánto Durará el Cese al Fuego?

Israel y Líbano acordaron el inicio formal de un alto al fuego por varios días, informó el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, luego de sostener conversaciones con los líderes de los dos países este jueves 16 de abril de 2026.

En su red Truth Social, el mandatario republicano dio cuenta de las conversaciones “excelentes” que tuvo con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Dijo que con el fin de lograr la paz en sus países, ambos líderes acordaron que iniciarán formalmente un alto al fuego de 10 días, a las 17:00 horas (tiempo del Este).

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Trabajos de cara a una paz duradera

Trump recordó que el martes, los dos países se reunieron por primera vez en 34 años en Washington, D.C., con el secretario de Estado de EUA, Marco Rubio.

Y tras ese encuentro, indicó hoy que ordenó a Rubio y al vicepresidente JD Vance, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera.

“Ha sido un honor para mí resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, así que ¡MANOS A LA OBRA!”, afirmó.

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Trump prevé que pronto habrá paz

En una segunda publicación en su red social, Donald Trump anunció que invitará a Netanyahu y a Aoun a la Casa Blanca.

Lo anterior, destacó, “para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo. Ambas partes desean la PAZ, ¡y creo que sucederá pronto!”, puntualizó.

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Con información de N+.

spb