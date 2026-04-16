¿Qué Pasó en la Autopista Toluca-Naucalpan? Accidente Cierra Circulación en la Carretera

La autopista Naucalpan-Toluca permanece cerrada en ambos sentidos a la altura del kilómetro 28+100, luego de que una pipa cargada con gasolina impactó la parte trasera de un tráiler de doble remolque con dirección a Toluca.

El accidente, registrado este jueves 16 de abril de 2026, no dejó personas lesionadas, pero provocó una fuga de combustible que obligó al cierre total de la vía.

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¿Qué causó el cierre total de la autopista?

El percance involucra una pipa que transportaba varios litros de gasolina y un camión de doble remolque. La fuga de combustible derivada del choque es la razón por la que las autoridades mantienen cortada la circulación en los dos sentidos de la carretera, tanto para quienes se dirigen hacia Toluca como para quienes avanzan en sentido contrario hacia Naucalpan.

El restablecimiento de la circulación depende de la llegada de otra pipa para realizar el trasvase del combustible derramado, por lo que la reapertura de la vía no tiene un tiempo estimado definido.

Continúa cerrada la autopista Naucalpan-Toluca, a la altura del kilómetro 28 +100, debido al choque de una pipa que transportaba gasolina contra la parte trasera de un tráiler, con dirección a Toluca. Aquí te decimos las alternativas viales.



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Alternativas viales ante el cierre

Para los conductores que transitan por la zona o planean hacerlo, las opciones disponibles son la carretera libre y el acceso por La Marquesa.

Sin embargo, se advierte que la carretera libre registra importantes problemas de avance, por lo que se recomienda manejar con precaución en toda el área, tanto en dirección a Toluca como hacia el aeropuerto de la misma ciudad o de regreso a Naucalpan.

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CT