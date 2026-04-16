Caso Sueros Vitaminados: Gabinete de Seguridad Reporta Avances en Investigaciones

El Gabinete de Seguridad de México informó este jueves que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora avanza en las investigaciones por la muerte de ocho personas en Hermosillo, ocurridas tras la aplicación de sueros vitaminados en una clínica de la ciudad.

Según el comunicado difundido la mañana de este 16 de abril de 2026, se han ejecutado cateos en establecimientos vinculados al caso y las instituciones federales colaboran con las autoridades locales para esclarecer los hechos.

El Gabinete de Seguridad informa que la @fgjesonora avanza en las investigaciones por el lamentable fallecimiento de personas en Hermosillo tras la aplicación de sueros vitaminados.



Se han ejecutado cateos en establecimientos relacionados y las instituciones federales colaboran… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 16, 2026

¿Dónde está el médico señalado?

El principal implicado, identificado como Maximiano "N", cuenta con una orden de aprehensión por homicidio culposo por responsabilidad médica. Hasta el cierre de esta nota, permanece prófugo.

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Las primeras ocho muertes fueron confirmadas el 7 de abril, y desde entonces la búsqueda ha incluido cateos en Ciudad Obregón y otros municipios de Sonora. Reportes previos señalan que el establecimiento donde se aplicaban los sueros operaba a todas horas, incluso durante la madrugada.

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El caso que prendió alertas en otros estados

La preocupación rebasó las fronteras de Sonora: la Secretaría de Salud de Coahuila activó operativos permanentes para revisar clínicas que ofrecen servicios similares. El Gabinete de Seguridad no precisó plazos para la captura del médico ni detalló el resultado de los cateos más recientes.

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CT