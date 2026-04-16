Informan que Sheinbaum se Reunirá con Pedro Sánchez, Durante su Visita a España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su visita a Barcelona, según informó hoy 16 de abril 2026 la agencia de noticias Europa Press.

El encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con Pedro Sánchez se daría en el marco de la tensa relación con España, ante la solicitud de México sobre reconocer violaciones graves durante la llamada época de la Conquista.

El 13 de abril 2026, Sheinbaum Pardo descartó que se pueda realizar un encuentro con el Rey de España, Felipe VI, durante su visita a Barcelona.

El 16 de marzo, 2026, el rey Felipe VI reconoció que hubo "mucho abuso" durante la llamada época de la Conquista, a lo cual Sheinbaum Pardo reaccionó un día después.

Reunión entre Sheinbaum y Sánchez

La mañana de este jueves, la agencia Europa Press informó que la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá un encuentro con Pedro Sánchez, durante su visita a Barcelona, España.

Sheinbaum Pardo ha informado que su visita a España será de solo un día, incluso, saldrá en un vuelo nocturno este jueves, para viajar el viernes y el sábado participar en un evento en Barcelona.

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