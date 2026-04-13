Sheinbaum Descarta Reunión con Rey de España: Insistirá en Reconocimiento a Pueblos Originarios

Este lunes, 13 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó una reunión con el rey Felipe VI, durante su visita a España.

"No (hay programada reunión con el rey de España). Todavía no tengo la agenda, apenas hoy en la tarde con Roberto Velasco vamos a ver la agenda de la visita. Vamos a estar el sábado nada más. Nos vamos el jueves en la noche y se llega el viernes en la noche. Y el domingo nos regresamos, es nada más un día", refirió la madataria.

La titular del Ejecutivo Federal explicó que la reunión a la que va a España no es una visita de Estado, y que en Barcelona se reunirá con otros presidentes.

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Sheinbaum insistirá para que se reconozcan visiones de los pueblos originarios

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que insistirá para que se reconozcan las verdades y visiones de los pueblos originarios del país.

"Vayamos impulsando otras exposiciones, otras visiones, congresos, que cambien esta visión y sigan reconociendo ellos a los pueblos, de las grandes civilizaciones, que no tuvieran la religión que ellos tenían, no quería decir que no tuvieran una cultura que debe ser respetada igual", destacó.

Sobre su visita a España, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que insistirá para que se reconozcan las verdades y visiones de los pueblos originarios del país. pic.twitter.com/vmC5KXyAsy — NMás (@nmas) April 13, 2026

Respecto a la idea “de que los españoles habían venido a civilizar", dijo que se está avanzando en esa visión "que incluso nos enseñaron a nosotros en la escuela, de que los españoles habían venido a que los pueblos, que eran muy atrasados, tuvieran una nueva visiona, fue un encuentro de dos mundos”.

Destacó que esa visión es la que ya no debemos tener porque “aquí había civilizaciones extraordinarias, incluso, mucho más avanzadas en muchos temas que en Europa. No se diga la manera en que se construyeron las ciudades, la forma de alimentarse, la relación con la naturaleza, la convivencia”.

"Eso defendemos y por eso es importante seguirlo diciendo, pero también hay que reconocer que ha habido un acercamiento distinto en el último año tanto del gobierno español como del rey”, puntualizó la presidenta Sheinbaum.

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