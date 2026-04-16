T-MEC: Representante de Comercio de EUA Visitará México para Segunda Ronda de Conversaciones

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció hoy, 16 de abril de 2026, que visitará México el representante de Comercio de Estados Unidos de América (EUA), Jamieson Greer, para la segunda ronda de conversaciones en el marco de la revisión del T-MEC.

En la conferencia mañanera de este jueves, Ebrard detalló que el funcionario estadounidense estará en nuestro país a partir del próximo domingo, 19 de abril de 2026.

De acuerdo con la agenda, Jamieson Greer llegará a México la noche del domingo, 19 de abril, el lunes estará presente en la segunda ronda de conversaciones por el T-MEC y el martes por la mañana regresará a su país.

Jamieson Greer también se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, para revisar temas bilaterales sobre economía, entre ellos, reducir la dependencia de América del Norte de otras regiones, así como medidas para impulsar la generación de empleo y proteger la industria en ambos países

Temas de la segunda ronda de conversaciones por el T-MEC

Ebrard señaló que durante la segunda ronda de conversaciones por el T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, las delegaciones de ambos países dialogarán sobre los sectores “que nos importan y que nos interesan”, entre los que destacan los siguientes temas:

Industria automotriz.

Acero y aluminio.

Sector agropecuario.

Reglas de origen.

Coordinación de políticas comerciales entre ambos países.

Remplazo de importaciones.

Cadenas de suministro.

Sector farmacéutico.

Electrónica.

Dispositivos médicos.

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Reapertura de la frontera al ganado mexicano

El secretario Marcelo Ebrard mencionó que posiblemente de pondrá en la mesa de diálogo el tema de la reapertura de la frontera al ganado mexicano con las autoridades estadounidenses del sector agropecuario, aunque precisó que el representante de Comercio no tiene las facultades para resolverlo.

Apuntó que con las autoridades del sector agropecuario hablarán sobre la evolución de las exportaciones mexicanas, de productos como tomate, frambuesa o aguacate.

Agregó que la reapertura de la frontera al ganado mexicano, luego del cierre como medida por el gusano barrenador, ha avanzado y que según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), “están cumpliendo los acuerdos de parte de México que se solicitaron”.

“Tenemos una visión de que estamos cumpliendo los compromisos de México, entonces esperamos que pronto se resuelva eso, porque sí nos afecta, claro”, afirmó.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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RMT