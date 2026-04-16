Inicio Economía México Impulsa Comercio con Canadá, en el Marco de Revisión del T-MEC

México Impulsa Comercio con Canadá, en el Marco de Revisión del T-MEC

|

N+

-

El secretario de Economía destaca las acciones para impulsar la inversión y el comercio entre México y Canadá 

Banderas de México y Canadá ondean en EUA el 29 de agosto de 2018. Foto: Reuters | Archivo

Banderas de México y Canadá ondean en EUA el 29 de agosto de 2018. Foto: Reuters | Archivo

COMPARTE:

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer este 16 de abril de 2026 las fechas de las próximas reuniones en Canadá, cuya finalidad será impulsar la inversión y el comercio entre ambos países.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal dijo que varias pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas, de diversos sectores, acudirán próximamente a territorio canadiense.

Cabe señalar que las reuniones entre compañías mexicanas y canadiense ocurre en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con Ebrard, los encuentros serán los días 7, 8 y 9 de mayo.

 

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas

Con información de N+.

spb

Economía México
Inicio Economía México impulsa comercio con canada en el marco de revision del t mec