Mundial 2026 de FIFA: Advierten de Multas Severas por Volar Drones en Estadios de México y EUA

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos en conjunto con autoridades locales designaron oficialmente todos los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como espacios "Zonas Libres de Drones". En N+ te decimos cuáles son las multas y sanciones si no se acata esta orden.

Si se tiene la posibilidad de ir a los partidos, se debe tener en cuenta lo siguiente:

No llevar un dron al estadio ni a ningún evento oficial de la Copa Mundial 2026.

Las autoridades indicaron que esto es para garantizar un entorno seguro para todos los jugadores, asistentes y personal.

¿Qué es una "Zona Libre de Drones"?

Una "Zona Libre de Drones" significa que los vuelos no autorizados de drones están estrictamente prohibidos en el espacio aéreo designado y sus alrededores.

Durante grandes eventos deportivos como la Copa Mundial de la FIFA, se implementan Restricciones Temporales de Vuelo, para limitar el tráfico aéreo y garantizar la seguridad del espacio aéreo.

Despegar, aterrizar o volar un dron dentro de estas áreas restringidas constituye una infracción grave de las regulaciones federales y locales.

Sanciones severas por usar drones en estadio durante Mundial 2026

La FAA, en estrecha coordinación con el FBI y las fuerzas del orden locales, supervisará activamente el espacio aéreo. Utilizarán los recursos autorizados por el gobierno federal para detectar, rastrear y evaluar cualquier actividad de drones no autorizada.

Operar un dron dentro de la Zona de Prohibición de Drones de la Copa Mundial conlleva graves consecuencias, al enfrentar:

Multas:

Hay sanciones civiles de hasta 75 mil dólares (1 millón 294 mil pesos mexicanos aproximadamente por infracción)

(1 millón 294 mil pesos mexicanos aproximadamente por infracción) Multas penales de hasta 100 mil dólares (1 millón 725 mil pesos mexicanos aproximadamente)

Confiscación:

El FBI está autorizado a utilizar herramientas especializadas para interceptar y confiscar drones.

Procesamiento penal

Los infractores podrían enfrentar cargos penales federales y arresto inmediato.

¿Qué pasa si se tiene una autorización?

Esta restricción aplica incluso si se es un piloto experimentado o se cuenta con autorización estándar para el espacio aéreo.

Tampoco está permitido volar durante las restricción temporal de vuelo vigentes en torno a los eventos de la Copa Mundial.

“Las restricciones del espacio aéreo se aplican a todos, y las autorizaciones de uso del suelo para despegues y aterrizajes se hacen cumplir estrictamente".

Ubicaciones de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estos son los lugares donde se ubicarán los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: faa.gov

Historias recomendadas:

Con información de: N+

HVI