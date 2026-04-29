Niño de 2 Años Abandonado en una Gasolinera de Zapopan Será Entregado a su Padre
El niño de dos años que fue abandonado por su madre en una gasolinera de Zapopan, ya fue entregado a su padre
Después de haber permanecido más de 24 horas en Ciudad Niñez, el niño de dos años que fue abandonado por su madre en una gasolinera de Zapopan, ya fue entregado a su padre.
Una vez que las autoridades confirmaron el parentesco, el menor pudo reintegrarse con su familia.
Asimismo, se acreditó que la madre padece problemas mentales, motivo por el cual habría abandonado a su propio hijo.
La Fiscalía de Jalisco confirmó que el niño siempre reportó un buen estado de salud.
Esta no es la primera vez que abandonan a menores en gasolineras
Cabe señalar que no es la primera vez que se registra un caso de abandono en Jalisco. Recientemente se han reportado situaciones de negligencia en otros puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Tan sólo en febrero de este año, tres menores de edad fueron encontrados solos y bajo presunto maltrato en una vivienda de la colonia La Experiencia, en Zapopan. momentos después, su madre llegó junto a su otro hijo. La familia fue trasladada hasta la Fiscalía de Jalisco para esclarecer el caso.
Ivonne Alcántara / N+
