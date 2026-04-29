Mala Calidad del Aire en el Área Metropolitana de Guadalajara; ¿Qué se Está Quemando en Zapopan?

Un fuerte incendio en un vertedero de basura mantiene en alerta a autoridades y habitantes del municipio de Zapopan, luego de que el fuego iniciara la tarde del martes en un predio cercano a la carretera a Nogales, a la altura de los parques industriales.

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Los trabajos en el incendio continúan

Desde aproximadamente las 4 de la tarde comenzaron las llamas, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, así como a la Brigada 249, quienes han trabajado de manera continua para contener y sofocar el siniestro. De acuerdo con los reportes, el incendio no solo se mantiene en la superficie, sino que también se ha extendido a la parte baja de los residuos acumulados, lo que ha complicado las labores de control.

Hasta la mañana de este miércoles, autoridades informaron que se han utilizado al menos 14 pipas con capacidad de 10 mil litros de agua cada una para combatir el fuego, logrando un avance aproximado del 50% en su extinción. Sin embargo, las condiciones del terreno y la gran cantidad de desechos han dificultado que las labores concluyan en su totalidad.

Se activó una alerta atmosférica y se suspendieron clases

Debido a la intensa columna de humo generada por la quema de basura, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial emitió una alerta atmosférica a partir de las 7 de la mañana para la zona poniente del municipio, ante el riesgo que representa la exposición a contaminantes.

Colonias como El Triángulo, San Juan de Ocotán, Solares, Puerta de Hierro, Jardín Real y La Tuzanía han sido algunas de las más afectadas por la presencia de humo, que durante la noche y la mañana fue arrastrado por el viento hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las autoridades recomiendan a la población evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas, así como estar atenta a los canales oficiales. Hasta el momento se desconoce qué originó el incendio, mientras continúan los trabajos para su total control.

Juan Pablo Ortega / N+

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