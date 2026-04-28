Confirman Privación de la Libertad de un Hombre tras Balacera en Guadalajara

Luego de la balacera registrada la tarde del 27 de abril en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre avenida Revolución, en la colonia Lomas del Paradero de Guadalajara, autoridades confirmaron que un hombre fue privado ilegalmente de la libertad tras la agresión armada.

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Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el hombre que aparece en un video difundido en redes sociales, siendo arrastrado por varios sujetos, era el objetivo del ataque a balazos ocurrido en el estacionamiento de la plaza comercial.

Las imágenes captadas por testigos muestran que, tras resultar herido junto a su vehículo, el cual presentó varios impactos de arma de fuego., el hombre quedó prácticamente inconsciente. Posteriormente, los agresores lo subieron a la cajuela de una camioneta y escaparon del sitio.

Cabe señalar que sólo hay dos cámaras de videovigilancia instaladas en el estacionamiento de esta plaza comercial; desde este punto y por casi 10 a 15 metros, fue arrastrado este hombre para finalmente privarlo de la libertad.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que ya se conoce la identidad de la víctima; sin embargo, hasta el momento no existe una denuncia formal por su no localización.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco informó que, derivado de esta agresión armada, no se reportaron más personas lesionadas.

Lugar de los hechos permanece intacto y acordonado

A más de 24 horas de los hechos, en el estacionamiento aún permanecen manchas de sangre y restos del acordonamiento colocado por las autoridades, mientras que trabajadores de la zona reconocieron sentir temor tras lo ocurrido.

“Sí, sí me asusté la verdad. No, pues unos balazos nada más y ya, no tengo idea, es que corrí yo”, relató un trabajador de la plaza comercial.

Durante este martes, agentes investigadores regresaron al sitio para continuar con las diligencias en la escena criminal.

Además, la Comisaría de Guadalajara confirmó que abrió una investigación interna contra los oficiales de la unidad 006, quienes aparecen en el video circulando por la zona mientras ocurría la privación ilegal de la libertad.

Los elementos serán investigados por una presunta omisión en sus actividades operativas y, de momento, fueron separados de sus funciones en calle mientras avanzan las indagatorias.

Hasta ahora no se reportan personas detenidas por esta agresión armada.

Priscilla Velasco / N+

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