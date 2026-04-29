Incendio se Propaga en Vertedero de Basura en Zapopan; Bomberos Continúan en la Zona

Desde la tarde del martes 28 de abril, comenzó un fuerte incendio en un vertedero de basura ubicado en un predio de Zapopan, a la altura de la carretera a Nogales y el Technology Park.

De acuerdo con elementos de Protección Civil y Bomberos, se han utilizado al momento 14 pipas con 10 mil litros de agua. Sin embargo, hasta la mañana de este miércoles, se tiene un avance del 50% en la extinción del incendio.

¿Qué originó el incendio?

Autoridades señalan que se desconoce cómo se inició el fuego, por lo que las causas se irán determinando conforme avance la extinción del fuego, donde trabajan desde la tarde del martes bomberos de Zapopan y de la brigada 249.

Cabe mencionar que, debido al incendio, la zona mantiene una intensa capa de humo. Se recomienda no transitar por el área.

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