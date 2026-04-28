Suman 3 Monos Araña Asegurados en Jalisco en Menos de Una Semana

En menos de una semana, autoridades de Jalisco han asegurado tres ejemplares de mono araña en distintos puntos del estado, lo que pone nuevamente en evidencia la problemática del tráfico ilegal de fauna silvestre y la presencia de estos animales en entornos urbanos.

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El primer caso se registró el pasado 23 de abril en la colonia Benito Juárez, en Guadalajara, donde un mono araña fue encontrado colgado de cables de alta tensión. El ejemplar recibió una descarga eléctrica, lo que alertó a vecinos y derivó en la intervención de las autoridades.

Posteriormente, el 25 de abril se dio a conocer el aseguramiento de un segundo mono araña en el municipio de Jalostotitlán. El animal se encontraba enjaulado y con una cadena en una tienda de bebidas, el caso se sumó a la creciente lista de reportes relacionados con esta especie en la entidad.

El tercer incidente ocurrió recientemente, este 28 de abril, en la colonia Morelos. De acuerdo con el reporte, un hombre salió de su domicilio cuando el mono se lanzó sobre él, situación que motivó el aviso inmediato a las autoridades, quienes procedieron a resguardar al animal.

¿Por qué los monos araña están en peligro de extinción?

Especialistas advierten que la presencia de estos primates fuera de su hábitat natural está estrechamente relacionada con dos factores principales: la pérdida de ecosistemas por el crecimiento urbano y el tráfico ilegal de especies.

De acuerdo con Íñigo Alejandro Mora, jefe de unidad de Villa Fantasía de Zapopan, el mono araña es una especie mexicana que se encuentra en peligro de extinción y está protegida por la legislación federal, por lo que su posesión como mascota es ilegal.

Además, mantener a estos animales en cautiverio representa un riesgo para su bienestar, ya que no cuentan con espacios adecuados ni con una alimentación acorde a sus necesidades, lo que puede afectar gravemente su salud.

Autoridades reiteran el llamado a la población a no adquirir ni mantener fauna silvestre como mascota y a reportar cualquier caso para garantizar la protección de las especies.

Las Noticias Guadalajara / N+

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