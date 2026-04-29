Suspenden Clases Hoy 29 de Abril en Zapopan por Emergencia Atmosférica Ante Incendio

Debido al incendio registrado en un vertedero de basura en Zapopan, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó la suspensión de clases ante la activación de emergencia atmosférica en la zona.

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Según la SEJ, además de las clases presenciales, se suspenderán actividades al aire libre en las áreas afectadas. Estas son:

El Triángulo

San Juan de Ocotán

Valle Real

Solares

Jardín Real

Puerta de Hierro

La Tuzanía

Las escuelas que ya están en operación, deberán resguardar a los alumnos dentro de las aulas y evitar las actividades al exterior, tal como educación física.

“Les pedimos mantenerse atentos a la información oficial que estaremos comunicando a través de este medio”, agregó la SEJ.

¿Qué se sabe del incendio?

Hasta las 9:00 de la mañana de este miércoles, el incendio había sido controlado en un 50%, sin embargo, el humo se extendió en gran parte de Zapopan, lo que provocó la emergencia atmosférica.

El incendio ocurre en un vertedero de basura a la altura de la carretera a Nogales, cerca del Technology Park, donde bomberos continúan para sofocar por completo el fuego.

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